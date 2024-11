Terza categoria. Coppa provinciale. I triangolari: risultati

Nei triangolari della Coppa provinciale non sono mancate le sorprese. Il Coreglia ha espugnato il campo del San Lorenzo, con un sonoro 5-3. Per la fomazione allenata da Cavani in gol Guidi, Tulipano, Camara e doppietta di Dinu. Non sono servite ai padroni di casa le reti di Pavan, Pellegrinetti e Decanini. In classifica il Coreglia, raggiunge il Lammari a 3 punti, mentre il San Lorenzo rimane fermo a zero. Pareggio 2-2 tra Calcistica Popolare Trebesto e Spianate. Vantaggio del Trebesto con Stagi, pareggio di Lunardi. Nel secondo tempo Domini e Balderi fisano il risultato. In classifica guida l’Aquila Sant’Anna con 3 punti, Calcistica Popolare Trebesto e Spianate seguono con 1 punto.

Anche la sfida garfagnina tra New Team e Pontecosi Lagosì termina 4-4. Per la capolista del girone "A" hanno segnato Lorenzetti, Piagentini e doppietta di Giannotti. Mentre per il Pontecosi sono andati in gol Marchetti, Marigliani e Bonini (doppietta). Il Pontecosi Lagosì sale in classifica a 2 punti, seguito da New Team e Filicaia Diavoli Rossi con un punto.

Al. Lomb.