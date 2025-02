Terza categoria. Corsa ai playoff per Buonconvento e Montepulciano

Nel girone senese del campionato di Terza categoria il Monticchiello perde altri due punti nei confronti delle battistrada, avendo pareggiato per 0-0 nell’anticipo di sabato in casa con il Geggiano, ed è ora al quarto posto scavalcato dal Quercegrossa. Buonconvento e Montepulciano Stazione superano invece i rispettivi ostacoli con punteggi comunque risicati: i bianconeri vanno a vincere a Pievescola per 2-1 (gol di Meconcelli e Terzuoli) ed il "Trenino" prevale sull’Ancaiano per 1-0 grazie ad una rete di Marelli. Appena due punti separano le due contendenti. In piena lotta per i play-off, il Quercegrossa dimostra di aver trovato la strada giusta per salire ancora più in alto: i rossoblù infatti infliggono un severo 6-2 in casa al Chiusdino. Le reti del Quercegrossa portano la firma di Crocetta (autore di una doppietta), di Pianigiani, di Khamis, di Ricci e di Barabuffi, mentre gli ospiti sono andati a segno con Kamara e Viorel. Frena lo Sporting Gracciano, fermato sull’1-1 in casa del Sant’Albino: il gol di Cicali per i valdelsani è compensato dalla marcatura di Cozzi Lepri per i termali. Resta in corsa anche il Castellina Scalo, vittorioso per 1-0 a Rapolano (Arigò). Montanina-Agrestone finisce 3-3 (doppietta di Sangermano e gol di Medico per i locali, reti di Federico Lapucci, di Niccolò Lapucci e di El Bouchti per gli ospiti), mentre Virtus Biancoazzurra-Monteriggioni si conclude sull’1-0 per la Virtus.

Nel girone aretino giornataccia per le squadre senesi. Nell’anticipo di sabato il Petroio deve cedere in casa al Badia a Roti per 1-0 in quello che di fatto era una sorta di spareggio in chiave play-off. Purtroppo stessa musica anche per la Virtus Chianciano (battuta per 2-0 a Pietraia) e per il Montallese (ko per 3-2 in casa con il Monsigliolo). Non sono bastate le reti di Hamiti e Balliu.

Giuseppe Stefanachi