Terza categoria Deciso l’ultimo atto dei playoff. La finale è Dallas Romagnano-Attuoni Avenza

ATTUONI AVENZA: Tovani, Mazzolini, Pappagallo, Babboni, Rossi, Busnelli, Pezzica, Andreani (59’ Borelli), Lucetti (77’ Guadagni), Da Pozzo, Orlandi. A disp. Fialdini, Ambrosi, Bianchini, Rossi, Dell’Amico, Del Punta, Giuliani, Guidelli. All. Tinfena.

GRAGNOLESE: Gerali, Pigoni, Borghetti (69’ Simonelli), Fregosi (56’ Bondi), Lombardi, Reburati Marco (73’ Guelfi), Perini, Chelotti (46’ Mazzone), Ballerini (78’ Ferrari), Rosaia, Tedeschi. A disp. Bacchi, Bondi, Bertolini, Giannuzzi, Lombardi Mirco. All. Grandetti.

Arbitro: Fatticcioni di Carrara.

Marcatori: 19’ Borghetti (G), 56’ e 67’ Busnelli (A), 84’ Pezzica (A).

FOSSONE – Si pronosticava un match dal gol facile e i gol ci sono stati a esaltazione della forza d’urto dell’Attuoni che rimandando battuta (3-1) la Gragnolese si è spianato la via alla finale dei playoff di Terza categoria. Attuoni colpito subito (19’) da un piattone di Borghetti, che concludeva in rete uno scambio Ballerini-Tedeschi. I lunigianesi hanno poi mancato per due volte il raddoppio. Un peccato mortale perchè poi sono calati mentre la squadra di Tinfena, duttile e funzionale, nella ripresa reagiva e si riprendeva la partita. Il pareggio è arrivato al minuto 56 con un tiro mancino di Busnelli. L’Attuoni, ora aggressivo e a tratti spettacolare, colpiva una seconda volta ancora con Busnelli che, con un gran tiro, mandava la palla sul palo più lontano della porta difesa da Gerali. Il tris nel finale porta la firma di Pezzica, bravo nel battere il portiere della Gragnolese dopo un uno-due con Da Pozzo.

Ebal.