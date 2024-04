Terza categoria. Derby al “Martellini“. C’è Stiava-Retignano. Bargecchia posticipa

Terza categoria in campo per la 25ª giornata (10ª di ritorno nonché sestultima di regular season) sia nel girone B di Lucca sia in quello unico di Massa Carrara. Nel raggruppamento lucchese il piatto forte del sabato pomeriggio è il derby versiliese Stiava-Retignano, in scena alle 15.30 al “Martellini“ fra due squadre in grande salute. Stesso orario d’inizio oggi pure per il match dello Sporting Forte dei Marmi, a Sant’Anna contro l’Aquila. Posticipo del lunedì sera alle 20.45 per il Bargecchia che a sua volta sta benone e al “Martini“ di Viareggio ospiterà il San’Alessio nel "monday-night" che chiude il turno.

Nel girone apuano riposa il fanalino di coda Sporting Marina mentre hanno impegni odierni la capolista SalaVetitia Seravezza (alle 15 sarà al “San Carlo Borromeo“ di Massa contro lo Spartak Apuane) e la Montagna Seravezzina (che alle 15.30 al “Tognocchi“ di Minazzana avrà il Marina di Massa).