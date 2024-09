Terza categoria, ecco le formazioni iscritte. Torna il Montiano, la Nuova Grosseto saluta

E’ tutto pronto anche per il prossimo torneo di Terza categoria. La Figc Grosseto ha diramato le formazioni che hanno regolarmente ratificato la propria iscrizione al campionato. Dopo l’assenza dai tornei Figc per due anni, torna in campo anche il Montiano (che dalla Prima riparte dalla Terza), mentre ci saranno ai nastri di partenza dopo la retrocessione il Rispescia e l’Alberese per un torneo che si prosetta molto avvincente. Queste le formazioni iscritte: Alberese, Alta Maremma, Atletico Grosseto, Aurora Pitigliano, Batignano, Capalbio, Civitella, Montiano, Orbetello Scalo, Polisportiva Scansano, Ribolla, Rispescia, Semproniano, Sticciano. Non ci sono più Paganico, San Quirico di Sorano e Virtus Maremma in quanto sono salite in Seconda categoria. Ripescata dopo la retrocessione, invece, la Castiglionese, mentre la Nuova Grosseto Barbanella quest’anno non svolgerà attività di prima squadra.