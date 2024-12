Terza categoria. Eureka in gran spolvero: battuta La Libertà Viaccia. Las Vegas e Cdp Vaianese non si fanno male

La prima della classe giocherà solo stasera, nell’ormai tradizionale posticipo del lunedì che quest’anno chiude ogni turno. Ma la principale rivale ne ha intanto approfittato per prendersi la vetta della classifica e metterle ulteriore pressione, sperando in un passo falso. Sono gli "highlights" della nona giornata del campionato di Terza Categoria, iniziata ormai due giorni fa. E che ha per il momento una nuova prima della classe: rifilando un 6-0 di stampo tennistico ai poggesi del BGV Soccer, la Polisportiva Carraia ha messo la freccia balzando in testa con 21 punti. Uno in più del Tobbiana, che scenderà in campo stasera alle 20:30 a San Piero a Ponti contro l’Atletico Esperia: Rinaldi e compagni devono assolutamente vincere, per effettuare il controsorpasso e riportarsi avanti. Pollice alzato anche per l’Eureka, che sta avvicinandosi sempre più alle posizioni che contano: il 2-1 esterno ai danni de La Libertà Viaccia manda un chiaro segnale alle rivali. Salgono le quotazioni del Bacchereto, alla luce del 2-0 inflitto al Prato Sport firmato da Tani e Pasquinelli. Las Vegas – CDP Vaianese si è invece chiusa sull’1-1. Torri da un lato, Tronchi dall’altro, ed è andata in archivio un incontro "tirato" ed equilibrato. Pollice alzato anche per il San Lorenzo Campi Giovani: Zanca, Maone, Memoli e Viola hanno certificato il 4-1 casalingo contro il Colonnata. Dando poi un’occhiata alla parte meno nobile della graduatoria, sono due le compagini che potrebbero risalire la china: c’è il Paperino San Giorgio di coach Betti, che tenterà di trarre nuovo slancio dal 5-1 rifilato al Firenze Nord che reca i timbri di Perna (due volte) Giusti, Calabrese e Santagata. E c’è il Carmignano: Vurro e Benvenuti hanno trascinato il gruppo sino al 6-0 esterno contro il fanalino di coda La Briglia, ormai copia sempre più sbiadita ed irriconoscibile della corazzata che solo pochi mesi fa sfiorava la vittoria in campionato ed arrivava in finale di Coppa Faggi. Proprio quest’ultima competizione tornerà peraltro a reclamare attenzione fra poco meno di dieci giorni, considerando che in programma c’è la seconda giornata prevista per il prossimo 11 dicembre. Prima però c’è un nuovo turno di campionato e l’obiettivo di ogni sodalizio resta quello di sempre: dare il 110%.