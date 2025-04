Terza Categoria: Eureka in terza posizione dopo i recuperi, Carmignano brilla in Coppa Faggi

Una settimana di recuperi, in attesa che la sosta per le festività di Pasqua vada in archivio e si possa tornare al campionato di Terza Categoria. I giorni scorsi hanno portato alcune compagini a tornare in campo, per recuperare partite saltate principalmente a causa del maltempo delle scorse settimane che aveva portato alla chiusura dei campi sportivi in via precauzionale. Ed i risultati hanno apportato ovviamente modifiche alla graduatoria, anche ai piani alti.

A far festa è innanzitutto l’Eureka: Gori e Pappadà hanno griffato il 2-0 sul Firenze Nord che permette agli uomini di mister Federico Ottati di issarsi al terzo posto in classifica, agganciando il Tobbiana. Non è tutto: in virtù dell’esito di Marciana 2.0 – Hitachi Pistoia (chiusasi per 3-1 in favore dei pistoiese) al sodalizio del presidente Matteo Lombardi basterà un pareggio per qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta del torneo fra le vincitrici delle coppe provinciali (che mette in palio per chi vince un posto per la Seconda Categoria 2025/26).

C’era poi Bacchereto – San Lorenzo Campi Giovani, che metteva di fronte due compagini in cerca di punti per rilanciarsi in chiave playoff. A prevalere sono stati alla fine i campigiani, che hanno vinto in trasferta per 2-1 e hanno così appaiato Las Vegas al quarto posto (con 50 punti).

Novità anche in coda, con il Carmignano finalista di Coppa Faggi in grande spolvero: i carmignanesi hanno annichilito La Briglia con un 6-1 di stampo tennistico, sopravanzando in un colpo solo il Colonnata ed il Prato Sport ed issandosi così al dodicesimo posto in classifica.

Il torneo riprenderà il prossimo 26 aprile: a tre gare dalla fine della "regular season", ci sono virtualmente ancora nove punti a disposizione per ogni squadra. E la lotta si preannuncia ancora apertissima, sotto ogni punto di vista.