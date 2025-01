Terza categoria. Fano calcio verso il big match. Sodani: "Pronti per il Real Metauro»

Il Fano chiuderà il girone d’andata sabato pomeriggio al "Mancini" affrontando il Real Metauro Calcinelli in uno scontro che vale il primo posto in classifica, visto che i metaurensi inseguono ad appena 3 punti. "Arriva la sfida più calda di tutta la stagione – dice il portiere Michele Sodani – ci faremo faremo trovare pronti e concentrati. Non abbiamo paura di nessuno, dovremo solo tenere alta la concentrazione e così potremo fare bene anche sabato".

Classe 2002, cresciuto nelle giovanili dell’Alma Juventus, Sodani ha già fatto alcuni esperienze importanti. "Ho giocato un anno e mezzo in Eccellenza e poi metà anno in Serie D con la Puteolana e infine lo scorso anno in Promozione col Valfoglia. Adesso mi ritrovo qua – dice il portiere pesarese – in un grande progetto e con persone affidabili. Una scelta di cuore. Sono molto fiducioso".

Il Fano sta battendo tutti i record, partite vinte, gol segnati, ma ci sono anche 3 reti subite. "Avevo l’ambizione di provare a chiudere un campionato a reti inviolate – confessa Michele Sodani – sapevo che sarebbe stato difficile, quasi impossibile, però si deve sognare in grande. Io ne ho presi due e spero di subirne il meno possibile. L’obiettivo per ogni partita è il clean sheet. Sono contento di aver parato un rigore contro il Falconara, ma anche se ho chiuso la partita con la rete inviolata, però sono rimasto amareggiato da quella prestazione perché potevo fare di più".

s. c.