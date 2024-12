Terza categoria. Fano ritrova la curva e corteggia il Sant’Orso

A Fano si lavora in campo e fuori per dare una squadra rappresentativa di tutta la città. Mentre i granata del presidente Mei continuano a vincere ininterrottamente dalla prima giornata – l’ultima "vittima", sabato scorso, la Nuova Bedosti sconfitta al "Mancini" – il nuovo Consorzio Fano Sport sta definendo le strategie per il futuro. È infatti in programma oggi l’assemblea dei soci nel corso della quale tra i vari punti all’ordine del giorno c’è anche quello di dare mandato al presidente del Consorzio stesso Paolo Petrucci di formalizzare l’accordo con la ASD Sant’Orso per il passaggio del titolo sportivo. Una scelta che va chiaramente nella direzione di voler accelerare – se così si può dire – i tempi della risalita da parte del Fano Calcio verso categorie più consone all’importanza della città e del pubblico che segue le vicende calcistiche.

Se della necessità di acquisire un titolo sportivo si parlava da tempo negli ambienti sportivi fanesi, l’accordo col Sant’Orso segna una conclusione più che naturale di tale strategia. Semmai qualche perplessità potrebbe riguardare la tempistica di questa soluzione che darebbe la possibilità al Fano Calcio di giocare probabilmente in Promozione. Perplessità determinate dalla scrupolo di conoscere quello che sarà il destino dell’Alma Juventus Fano, ultima in Eccellenza, con il presidente Salvatore Guida che ha sempre dichiarato di essere disponibile a confrontarsi con tutti.

Ora se è vero come è vero che il Consorzio Fano Sport abbia scelto la strategia, più che corretta, di unire due realtà importanti come Fano Calcio e Sant’Orso, d’altro canto non bisogna al momento neppure escludere che di qui a qualche mese qualche imprenditore fanese o esterno tratti con Guida la cessione dell’Alma. In questo caso, con un’Alma passata di mano e la prospettiva di averle entrambe nella stessa categoria che si fa?

s. c.