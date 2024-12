Terza categoria. Fano, sfida d’alta classifica: derby fuoriporta con Tre Ponti

È uno scontro d’alta classifica quello di oggi a Bellocchi (ore 15) dove il Fano affronterà il Tre Ponti, nel derby inedito tra le due formazioni fanesi militanti nel Girone B di Terza Categoria. Se il Fano è primo in classifica (27 punti), il Tre Ponti di mister Conti è quarto (18 punti) con una gara in meno rispetto ai granata ed è impegnato a conservare la zona playoff. Nelle prossime quattro gare, ha detto l’allenatore Luca Spendolini "ci giochiamo il campionato". Il Tre Ponti pochi giorni fa ha annunciato l’acquisto del centrocampista Lorenzo Bucci dall’Olympia Cuccurano. Fano senza Palazzi infortunato e Ricci (stiramento), mentre il giovane Giampaoli, ultimo arrivato in casa granata, andrà in panchina. Tornano i big: Niang, Omiccioli e Bianchi. Arbita Andrea Giorgiani di Pesaro.

sil. cla.