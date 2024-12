TERZA CATEGORIA. Frenano Medla e Bertinoro, scappa in vetta l’Aurora Nella 12ª giornata di Terza Categoria, l'Aurora Cesenati vince il derby col Torresavio e si porta in testa. Pareggi per Bertinoro e Medla. Il Bagnolo trionfa fuori casa, mentre il Predappio fa il blitz.