TERZA CATEGORIA. Giro di boa, l’Alberese in trasferta col Pitigliano

Inizia oggi il giro di boa in Terza categoria con la prima giornata di ritorno. La capolista Alberese, al Vignagrande, affronterà i padroni di casa dell’Aurora Pitigliano, terzi, per uno scontro al vertice che potrebbe essere decisivo, mentre la seconda in classifica, l’Alta Maremma (che deve recuperare la gara con lo Sticciano), sarà impegnata al Tavarnesi con il Braccagni.

Il Rispescia quarto, giocherà una delicata partita sul campo del Capalbio che ha un punto in meno. Il programma: Braccagni-Alta Maremma, Aurora Pitigliano-Alberese, Montiano-Ribolla, Sticciano-Semproniano, Capalbio-Rispescia, Atletico Grosseto-Civitella, Batignano-Orbetello Scalo. Riposa: Scansano.