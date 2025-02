Terza categoria - Girone "A" e girone "B"

Quarta giornata del girone di ritorno nel campionato di Terza categoria, che si fa sempre più avvincente e ricco di gol, con alcune gare che si giocheranno in notturna. L’unica incognita, a questo punto, è il maltempo. Vista la copiosa pioggia caduta ieri e prevista anche per oggi, non è escluso che qualche match possa essere rinviato a causa del campo impraticabile.

Nel girone "A" la capolista New Team ospiterà, questo pomeriggio, alle 15, il fanalino di coda Lucca Ovest che, dopo aver collezionato qualche punto, si è di nuovo fermato. Un’occasione, quindi, per la formazione verdeblu, per allungare sulle dirette inseguitrici. E proprio quest’ultime, Filicaia Diavoli Rossi e Casciana Poggio, giocheranno, rispettivamente, nei posticipi di lunedì sera: allo stadio "Nardini" di Castelnuovo, alle 20.45, contro il San Lorenzo e all’"Elso e Rolando Bellandi" di Ghivizzano, contro il Barga, alle 21. Le altre gare in programma nel giorne, questo pomeriggio sono: alle 15 Aquila Sant’Anna - Pontecosi Lagosì e Baston Villa Qrv - Coreglia; alle 15.30 Calcistica Popolare Trebesto - San Vito; alle 18.15 Sporting Vagli - Farneta.

Nel girone "B" la capolista Vorno giocherà, questo pomeriggio alle 15, contro il Villa Basilica, quarta in classifica, in un match molto interessante. I ragazzi di Gaddini proveranno, comunque, a conquistare i tre punti per provare ad incrementare il vantaggio sulla seconda che, adesso, è di tre punti. E, proprio la seconda in classifica, il Sant’Alessio, invece, ospiterà, alle 15: l’Atletico Marginone, con la speranza di poter agganciare di nuovo la vetta, in caso di un passo falso del Vorno. Le altre gare che si giocheranno oggi sono: alle 14.30 Bioacqua Av Le case - Bargecchia, Real Borgo Pittini - Spianate e Veneri - Galleno; alle 15: Lammari - Lido di Camaiore e Stiava - Traversagna.

Al. Lomb.