Terza categoria - Girone "A» e girone "B». Le gare: il Castiglione posticipa

Ottava giornata. Nel girone "A" la capolista Atletico Castiglione giocherà lunedì alle 20.30 allo stadio di "Nardini" contro il New Team. Una sfida molto importante, visto che gli ospiti sono in piena lotta per rientrare in zona play-off. Le altre sfide in programma oggi sono: alle 15 Atletico Fornoli - Ligacutiglianese, Casciana Poggio - Pieve San Paolo, Coreglia - Baston Villa Qrv e Sporting Vagli - Cascio; alle 15.15: Lucca Ovest - Villa Basilica. Turno di riposo per il Filicaia Diavoli Rossi.

Nel girone "B" la capolista Morianese, dopo il pareggio interno contro lo Stiava, va alla ricerca del successo sul campo del Bargecchia, con i versiliesi che, ormai, non hanno più niente da chiedere a questo torneo. Fischio d’inizio alle 15 anche per: Aquila Sant’Anna - San Lorenzo, Atletico Marginone - Folgore Segromigno Piano, Spianate - Sant’Alessio, Stiava Veneri, Valfreddana - Sporting Forte di Marmi; alle 15.30 Calcistica Popolare Trebesto - Vorno; mente, lunedì, a Monsagrati, alle 20.30, il posticipo tra Farneta e Retignano.

Al. Lomb.