Terza categoria. Girone "A»: Filicaia batte il Trebesto nel recupero

Nel recupero della dodicesima giornata del girone "A", allo stadio "Nardini" di Castelnuovo, il Filicaia Diavoli Rossi batte per 2 a 1 la Calcistica Popolare Trebesto. I biancorossi passano grazie alle reti messe a segno da Moretti e Bacci, mentre, per i gialloneri, non è bastato il gol messo a segno da Consani. Grazie a questi tre punti il Filicaia Diavoli Rossi ha agganciato in classifica al secondo posto a quota 30 il Casciana Poggio, ad una sola lunghezza dalla capolista New Team. Questa la nuova classifica aggiornata alla tredicesima giornata: New Team 31; Filicaia Diavoli Rossi, Casciana Poggio 30; San Lorenzo 24; Calcistica Popolare Trebesto 21; Pontecosi Lagosì, Coreglia 17; Barga, San Vito 16; Aquila Sant’Anna 13; Sporting Vagli 10; Baston Villa Qrv 9; Farneta 8; Lucca Ovest 5.

Al. Lomb.