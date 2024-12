Terza categoria. Girone "A". Poggio in vetta

Il big-match della dodicesima giornata del girone "A" giocato sabato sera al "Nardini" di Castelnuovo, tra Casciana Poggio e New Team, ha visto la formazione di Giusti prevalere per 3 a 2. Il New Team è passato in vantaggio grazie al gol di Pellegrinotti, ma il Casciana Poggio ha pareggiato con Magazzini. I gialloblu sono riusciti a ribaltare il match grazie a Del Giudici e alla terza rete firmata da Pellegrinetti. Grazie a questa vittoria il Casciana Poggio aggancia in vetta alla classifica proprio la capolista New Team, ad una giornata dalla fine del girone d’andata. Adesso il campionato osserverà la sosta per le festività natalizie e riprenderà sabato 4 gennaio. Da capire se la sfida tra Filicaia Diavoli Rossi e Calcistica Popolare Trebesto, rinviata a causa del ghiaccio, verrà recuperata mercoledì 8 gennaio.

La classifica: New Team, Casciana Poggio 30; Filicaia Diavoli Rossi* 26; San Lorenzo 21; Calcistica Popolare Trebesto* 18; Barga 16; San Vito 15; Pontecosi Lagosì 14; Aquila Sant’Anna 10; Baton Villa Qrv 9; Farneta 8; Sporting Vagli 7; Lucca Ovest 5.

Nota: * = una gara in meno.

Al. Lomb.