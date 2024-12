Terza categoria. Girone "A»: posticipo. Filicaia a valanga sul Baston Villa

Nel posticipo dell’undicesima giornata, nel girone "A", rocambolesca vittoria per il Filicaia Diavoli Rossi che batte con un punteggio tennistico (7-0) il Baston Villa Qrv. Per i biancorossi, allo stadio "Nardini" di Castelnuovo, ha aperto le marcature al 26’ Lartini. Raddoppio al 42’ di Triti e terzo gol allo scadere del primo tempo di Ruocco, mandando, così, la formazione di casa a riposo con tre reti di vantaggio. Nella ripresa Morelli segna la quarta rete al 15’, poi sale in cattedra Venanzi che, nel giro di quattro minuti, realizza due gol, grazie a due belle doppiette. Il primo al 26’ ed il secondo al 30’. Doppietta di serata anche per Morelli che fissa il risultato sul 7-0 al 41’, chiudendo definitivamente i giochi.

La classifica: New Team 30; Casciana Poggio 27; Filicaia Diavoli Rossi 26; Calcistica Popolare Trebesto, San Lorenzo 18; Coreglia 16; Barga 15; San Vito 14; Pontecosi Lagosì 11; Aquila Sant’Anna, Baston Villa Qrv 9; Sporting Vagli, Farneta 7; Lucca Ovest 2.

Alessia Lombardi