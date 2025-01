Terza categoria: i personaggi e i risultati della 14ª giornata. Landi-Luisotti al "top». Stiava-Bargecchia è 1-1

In Terza categoria continuano a stare sotto i riflettori i grandi bomber della Versilia: l’ultimo weekend ha celebrato Gianmarco Landi e Andrea Soldani del SalaVetitia Seravezza e Marzio Luisotti del Lido di Camaiore. Ma vediamo tutto sui due gironi che coinvolgono le 8 versiliesi.

Girone B di Lucca. In testa continua il braccio di ferro tra Vorno e Sant’Alessio, sempre vincenti. C’era il derby massarosese al “Martellini“ dove i padroni di casa dello Stiava hanno rimontato, grazie al gol di Matteo Bertilotti, l’iniziale vantaggio del Bargecchia a firma Michele Gemignani Nella ripresa da segnalare il discusso gol annullato ad Andrea Dati dello Stiava. Il Lido (che sabato prossimo salirà in collina nel derby col Bargecchia) batte 3-1 l’Atletico Marginone sul sintetico del “Benelli“ con la doppietta di Luisotti (salito a 14 centri stagionali) e Shameti. Le altre partite della 14ª giornata (prima di ritorno): Vorno-Real Borgo Pittini 2-0; Galleno-Sant’Alessio 1-2; Spianate-BioAcqua AV Le Case 2-2; Villa Basilica-Lammari 0-4; Traversagna-Veneri 2-1.

Girone di Massa Carrara. Nel raggruppamento unico apuano prosegue il dominio in vetta del SalaVetitia Seravezza, straripante nell’anticipo del venerdì sera al “Buon Riposo“ dove ha schiantato il Fosdinovo 7-1 con poker di Landi, doppietta di Andrea Soldani e sigillo di Gianluca Tedeschi. Sconfitte sabato per le due squadre dell’Alta Versilia: la Montagna Seravezzina ha perso 2-0 sul campo dell’Attuoni Avenza trascinata da Giorgio Da Pozzo (fratello maggiore del Leonardo del Camaiore in Eccellenza); il Retignano viene invece piegato 2-1 al “Macchiarini-Ricci“ dalla San Marco Luni, non bastandogli il gol di Oprita.

Nei posticipi del lunedì sera sconfitta 3-2 dello Sporting Forte dei Marmi (cui non bastano Michele Ambrosi e Lorenzo Balduini) nello scontro diretto per il secondo posto col Don Bosco Fossone (che è a -4 dalla vetta) e vittoria 3-2 dello Sporting Marina sullo Spartak Apuane grazie a Giorgio Cozzani (doppietta) e Guido Luisi. Gli altri risultati del 14°turno: Gragnolese-Monti 1-3; Podenzana-Cinquale 3-0.