Terza categoria. Il Braccagni stende la capolista. L’Alta Maremma cala il poker

Cade la capolista Alberese e l’Alta Maremma ringrazia. La prima della classe stecca a Braccagni e ora dietro la prima inseguitrice si trova a meno due punti. Sorride, pur non giocando (osseravava il turno di riposo), anche l’Aurora Pitigliano che con 29 punti è sempre lì. Non ne approfitta invece il Rispescia, rallentato dall’Atletico Maremma, mentre il Capalbio vince col Semproniano e si rifà sotto: per la squadra allenata da Vitale un successo che alimenta nuovamente speranze playoff. Vittoria di misura nel derby per il Ribolla che liquida lo Sticciano.

La classifica del girone unico di Terza categoria: Alberese 32, Alta Maremma 30, Aurora Pitigliano 29, Rispescia 25, Capalbio 24, Ribolla 23, Batignano 21, Braccagni 18, Civitella 18, Polisportiva Scansano 17, Montiano 17, Atletico Grosseto 2015 16, Sticciano 7, Orbetello Scalo 6, Semproniano 6.