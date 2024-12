Terza categoria. Il Buonconvento trionfa e convince: ora è da solo in vetta

I due big match del girone senese di Terza categoria modificano il vertice della classifica: il Buonconvento, che ha superato per 2-0 il Castellina Scalo con reti di Meconcelli e Bari, è ora primo in solitudine seguito a due lunghezze dal Montepulciano Stazione che ha pareggiato 1-1 a Pienza contro il Monticchiello. Le due reti sono state segnate prima da Ndiaye per i locali e poi da Kanapari per gli ospiti. Intanto al terzo posto si è portato lo Sporting Gracciano, vittorioso per 1-0 a Geggiano grazie a Cicali. Il Quercegrossa sembra aver preso l’ascensore per l’alta classifica: 3-1 interno alla Virtus Biancoazzurra e terza vittoria consecutiva. Due reti le ha segnate Crocetta, una Ricci. Per la Virtus in gol Pagano. Sono state invece le marcature di Lapucci, Feti e Rega a regalare i tre punti all’Agrestone in casa contro il Chiusdino (3-2 il risultato con doppietta di Kamara). Rientra in gioco per i play-off, invece, il Pievescola, che si è aggiudicato lo scontro interno con il Sant’Albino con un risoluto 3-0: una doppietta di Spedale ed un autogol restituiscono entusiasmo all’ambiente giallorosso. Nella seconda metà della classifica l’Ancaiano espugna per 3-0 il campo del Monteriggioni (Saracini, Pieri e Chiarelli) e la Montanina batte di misura il Rapolano in casa per 3-2 (Perugini, Sangermano e Fabbro per la compagine di Montefollonico e Lo Conte e Centi per i termali). Nel girone aretino la Virtus si avvicina ai play-off grazie ad un convincente 5-1 a Chianciano contro il Tregozzano (doppiette di Sina e Bojang e gol di Aggravi) mentre il Petroio vince il derby con il Montallese per 4-2: la quaterna è di Posani, Lorenzini, Vannozzi e Calveri. Per i grigiorossi le reti sono state di Pisinicca e Chifor. Anche il Petroio può volare in alto!

Giuseppe Stefanachi