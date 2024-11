Terza categoria. Il Capraia inciampa. È 2-2 col San Paolino. Marcialla a valanga

Nel girone A di Firenze la capolista Capraia non va oltre il 2-2 a Firenze con il San Paolino Caritas (a segno Cioni e Fornai), ma conserva un punto di margine sul San Polo, che si vede avvicinare a un punto dal Duccio Dini dopo il 5-1 al Cortenuova e a due dal Marcialla, che dopo la qualificazione in coppa a spese del Cortenuova ha travolto 7-0 a domicilio il Calenzano (tripletta di Casamonti, doppietta di Andreotti, poi Buttitta e Scali). Nello stesso girone cede 2-1 anche il Serravalle al cospetto dello Scandicci San Giusto (Benanchi il marcatore di casa). Nel girone B di Pisa torna a comandare il Casenuove Gambassi, che grazie ad una rete di Meoni in avvio batte 1-0 in casa il Treggiaia e si porta a più uno sul Ponte a Elsa, fermato sullo 0-0 dal Casteldelbosco. In scia ai biancorossi l’imbattuto Calasanzio, che supera per 2-1 il Montopoli. In zona play-off pure il Ponzano dopo l’1-1 di Pontedera con l’Oltrera (rete empolese di Mengoni), mentre una doppietta di Pinori regala il 2-1 al Giovani Fucecchio 2000 sul Monteserra. Nel torneo pistoiese il Lazzeretto sbanca 4-1 Montale e si porta a meno tre dai play-off, mentre nel girone B di Lucca Konate firma l’1-0 che vale il primo successo stagionale del Galleno contro il Real Borgo Pittini. Stasera alle 21.15, infine, ottavi di coppa tra Capraia e Ponte a Elsa.

Si.Ci.