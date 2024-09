Terza Categoria, il debutto del campionato. Sfida tra Marcialla City e San Vincenzo a Torri

Scatta stasera il campionato di Terza Categoria della provincia di Firenze, che vede impegnati nel girone A 4 team locali. Il primo a scendere in campo sarà il Marcialla City, che domani alle 17 riceverà ancora una volta il San Vincenzo a Torri. Le due squadre si sono infatti incrociate solo venerdì scorso in occasione della prima gara del triangolare di Coppa Provinciale, vinta 3-0 dai padroni di casa. Domenica alle 15.30 al Brandani di Montelupo sarà invece la volta del primo derby stagionale tra Capraia e Serravalle. Nei tre incroci dello scorso anno, tra coppa e campionato, non ci fu storia con tre goleade dei capraini (24 reti fatte e 2 subite) ma i ragazzi di mister Mauri hanno approcciato la nuova stagione con la loro prima vittoria ufficiale, 1-0 sabato scorso nel derby di coppa a Ponzano. Anche l’ambizioso Capraia ha iniziato col piede giusto: cinquina interna al neonato Malmantile. Infine, lunedì alle 21 sempre al Brandani di Montelupo il Cortenuova ospiterà l’Eurocalcio Firenze. Anche in questo caso gli empolesi si presentano con tanto entusiasmo dopo il successo per 3-1 di Gambassi contro il Casenuove.