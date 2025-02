Terza categoria. Il Fano cerca il successo numero diciassette. Casa 33 si è rafforzata con tre senegalesi

Partita sulla carta abbordabile quella di oggi pomeriggio al "Mancini" (inizio alle 15, ingresso gratuito) per la capolista Fano Calcio che affronterà la formazione pesarese Casa 33 dell’ex giocatore vissino Alex Bragagnolo formata da atleti provenienti da diverse realtà sociali e internazionali. In casa ospite sono arrivati proprio nei giorni scorsi altri tre giocatori senegalesi di rinforzo, tanto che il Casa 33 è tornata alla vittoria sabato scorso contro il Falconara dopo tanto tempo. Il tecnico del Fano Luca Spendolini dovrà fare a meno di Bianchi e Mea squalificati per una giornata, Sabattini e Guei infortunati. Manuelli (febbre) ha saltato tutti gli allenamenti di questa settimana e dunque non sarà disponibile. Dopo Spuri anche Rolon ha poi definitivamente abbandonato il gruppo per ragioni lavorative che gli impedivano di allenarsi con frequenza. In difesa dovrebbero essere schierati Incerti, Nodari, D’Anzi e Riggioni, a centrocampo il solito Omiccioli con Niang, Palazzi e Patrignani, mentre in attacco la coppia di partenza sarà formata da Giovanelli e Gueye. Il Fano punta a conquistare la sua 17ª vittoria di questo campionato.

sil.cla.