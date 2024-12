Terza Categoria. Il Godo per il sorpasso

Ultima giornata di andata in Terza Categoria, anche se sabato prossimo si giocheranno le sei partite del girone B, non disputate domenica per il maltempo. Intanto si chiude il girone A, la capolista San Zaccaria, osserva il turno di riposo e, dunque, potrebbe essere scavalcata dal Godo, in campo tra le mura amiche contro il fanalino di coda Lectron, ancora in caccia della prima vittoria in campionato con appena 6 reti realizzate. Proveranno ad avvicinare la vetta anche Atlas, in campo contro il Saline Romagna (che deve concludere la sua gara col Lido Adriano, sospesa a suo tempo), e lo Junior Cervia che ospiterà il Cral Mattei, penultimo. Nel girone B, invece, si rinnova la sfida al vertice tra Compagnia dell’Albero e Lugo, in testa con 27 punti: la prima farà visita a Ulisse&Penelope al Manaresi di San Bernardino mentre la seconda ospiterà il Conselice che insegue le prime due a 1 solo punto e, dunque, è perfettamente in lizza per il primato. Programma Terza Categoria (15ª giornata, ore 14,30). Girone A (oggi): Godo-Lectron, J. Cervia-E. Mattei, Marradese-Coyotes, M. Bubano-St. Azzurra, Pol. Camerlona-L. Adriano, Saline Romagna-Atlas, Wild Bagnara-Giovecca. Riposa: San Zaccaria. Classifica: S. Zaccaria 31; Godo 30; Atlas 26; J. Cervia 25; Giovecca, Marradese 24; Pol. Camerlona 21; W. Bagnara 20; Coyotes 15; M. Bubano 14; S. Romagna 13; L. Adriano 12; St. Azzurra 11; E. Mattei 7; Lectron 2. Girone B (domani): Biancanigo-Monti, Bisanzio-Vatra, Lugo-Conselice, Prada-P. Corsini, R. Voltanese-Giov. Santerno, Sp. Lugo-Sp. Castel Guelfo, Ulisse&Penelope-Compagnia dell’Albero. Riposa: Villanova. Classifica: Lugo, C. Albero 27; Conselice 26; R. Voltanese 25; Giov. Santerno 24; Villanova 21; Biancanigo 20; Sp. Lugo 19; Vatra, Ulisse&Penelope 11; Sp. C. Guelfo, Prada 10; Bisanzio 9; P. Corsini 6; Monti 3.

u.b.