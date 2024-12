Terza Categoria. Il Lugo si diverte, la Compagnia meno. Il Conselice non molla

Ultimo atto del 2024 per la Terza Categoria ravennate, con il recupero della 14ª giornata del girone B, disputata quasi per intero: ora manca solo Endas Monti-Real Voltanese ulteriormente rinviata per impraticabilità di campo e probabilmente recuperabile dopo l’Epifania. Nel gruppo B prende il largo il Lugo che travolge il Villanova (5-0) a domicilio con cinque gol di cinque diversi giocatori: Borakaj, Schicchitano, Gordini, Rossi e Benedetto Montanari (in foto). E ora sono 16 i marcatori diversi per i lughesi che hanno 4 punti di vantaggio sul Conselice, pur soffrendo ma alla fine vittorioso 4-3 con Ulisse&Penelope. Cade ancora la Compagnia dell’Albero che da capolista ora si trova staccata di 6 punti dal primo posto.

Risultati Terza Categoria (recupero 14ª giornata).

Girone B: Compagnia dell’Albero-S. Lugo 1-2, Conselice-Ulisse&Penelope 4-3, Endas Monti-Real Voltanese rinv., Giovanili Santerno-Bisanzio 1-1, Sporting Castel Guelfo-Biancanigo 4-3 (giocata 8 dicembre), Vatra-Prada 2-2, Villanova-Lugo 0-5.

Classifica: Lugo 33; Conselice 29; Compagnia dell’Albero 27; Real Voltanese, Giov. Santerno 26; Sporting Lugo 25; Biancanigo 23; Villanova 21; Prada, Ulisse&Penelope 14; Bisanzio 13; Vatra 12; Sp. C. Guelfo 10; P. Corsini 6; Monti 3.

Girone A. Classifica: Godo 33; S. Zaccaria 31; Marradese 27; Atlas 26; J. Cervia, Giovecca 25; Pol. Camerlona 24; W. Bagnara 21; S. Romagna 17; Coyotes 15; St. Azzurra, M. Bubano 14; L. Adriano 13; E. Mattei 10; Lectron 2.

