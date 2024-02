Terza Categoria. Il Mezzano ospita il Junior Cervia. Pericolo Cral per il Punta Marina

Tornato in corsa per la vittoria nel girone A di Terza, il Mezzano – il giudice sportivo ha assegnato la vittoria a tavolino col Bisanzio – ospita domani il Junior Cervia per provare a ridurre lo svantaggio di 2 punti. Ma non sarà facile, visto che la capolista Punta Marina riceverà il Cral Mattei, terz’ultimo con 13 punti, ma 20 conquistati sul campo. Completano la giornata odierna la Compagnia dell’Albero contro il Bisanzio e i Coyotes contro l’Endas Monti, ultima, nonché le Saline Romagna contro il Camerlona. Nel girone B occhi puntati sul big match tra le due prime della classe: a Brisighella i locali ospitano la Pro Loco Reda, col Prada, terzo (in casa col Giovecca) spettatore interessato. Terza Categoria (18ª giornata, ore 14,30). Girone A: C. Albero-Bisanzio, Coyotes-Monti, P. Marina-E. Mattei (ore 15), S. Romagna-Pol. Camerlona. Domani: Mezzano-J. Cervia (ore 15), P. Corsini-Carpinello. Riposa: Atlas. Classifica: P. Marina 38; Mezzano 36; C. Albero 28; Atlas 26; Carpinello 25; Coyotes 22; Camerlona 21; J. Cervia 18; P. Corsini 16; S. Romagna 15; Mattei, Bisanzio 12; Monti 9. Girone B: Lectron-Ulisse&Penelope, Marradese-Vatra (ore 15,30). Domani: Brisighella-P. L. Reda, Lugo-M. Bubano, Prada-Giovecca, Sp. Lugo-Biancanigo. Riposa: Villanova. Classifica: P. L. Reda, Brisighella 34; Prada 33; Sp. Lugo 29; Biancanigo 24; Lugo 22; Giovecca 20; Villanova 18; Ulisse&Penelope 17; Marradese 16; M. Bubano, Vatra 15; Lectron 8. u.b.