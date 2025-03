Terza categoria. Il nuovo Fano vuole il record: vincere tutte le gare del torneo

Con l’ennesima vittoria, la 21ª di quelle che contano ai fini della classifica, al "Comunale" di Marotta contro la Marottese Arcobaleno sconfitta per 10-0 (poker del talentuoso Giovanelli, doppietta di Gueye e poi Mea, Palazzi, Giampaoli e capitan Nodari che segna così la sua prima rete del campionato), il Fano si avvia a conquistare con un certo anticipo la matematica certezza della promozione. Ancora un paio di settimane di transizione – lo scontro, ininfluente ai fini della classifica, col Corinaldo B e quello facile contro la penultima, la Nuova Bedosti, – e poi l’ufficializzazione potrebbe avvenire proprio nel derby fanese al "Mancini" con il Tre Ponti, dove si potrebbe festeggiare il primo successo sportivo di questa società destinata, almeno negli intenti dei nuovi fondatori, a raccogliere l’eredità dell’Alma Juventus che ha ormai cessato qualsiasi attività sportiva. Ora l’obiettivo è vincere tutte le altre gare poer centrare il primo piccolo record eella nuova società. Una volta vinto il campionato, la speranza dei tifosi fanesi è quella di vedere il Fano Calcio salire non certo in Seconda Categoria, ma ancora più in alto nel momento in cui dovesse concretizzarsi da parte del Consorzio Fano Sport un certo tipo di accordo con il Sant’Orso che milita attualmente in Promozione.

