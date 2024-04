Terza Categoria. Il Ponte a Elsa batte la capolista e l’Avane ringrazia

Avane e Ponte a Elsa si troveranno di fronte domenica prossima alle 15.30 al Gavazzi di Avane per la penultima giornata del girone B di Terza Categoria di Pisa, ma nell’ultimo turno sono state “alleate“ a distanza. I gialloneri empolesi hanno portato via i 3 punti dalla trasferta di Fucecchio contro il Giovani 2000 grazie al 3-0 firmato da Khazen, Bartolini e Viti. Vittoria che, complice il successo proprio del Ponte a Elsa sulla capolista La Corte, è valso il sorpasso in vetta all’Avane che adesso conduce con una lunghezza di vantaggio sui pisani. A decidere la sfida di Ponte a Elsa è stato Palandri all’ultimo respiro sugli sviluppi di un corner. Con questo risultato il team di Bagnoli ha portato a 630 i minuti di inviolabilità della propria porta, agganciando il Porta a Lucca al terzo posto con 35 punti. Per poter disputare i play-off, però, servirà anche mantenere la distanza dalla seconda piazza al di sotto dei 9 punti, quota che farebbe scattare la ’forbice’ decretando la promozione diretta anche della seconda in classifica.

Nello stesso girone grande prova pure del Ponzano, che con le reti di Narducci e Bernardeschi ha piegato 2-1 in casa il più quotato Perignano, salendo a 26 punti, uno in meno del Calasanzio che con lo stesso punteggio si è imposto sul campo del fanalino di coda Freccia Azzurra. Decisivi i gol di Mancini e Bartoli (nella foto). Oltre ad Avane-Ponte a Elsa ecco il programma del prossimo turno: domani alle 21 a Pagnana Calasanzio-Giovani Fucecchio 2000, domenica alle 15.30 al I Passi di Pisa Porta a Lucca-Ponzano.

Passando al girone A di Firenze rallenta la propria corsa il Capraia, che a Firenze non va oltre il 2-2 contro la Cattolica Virtus (oltre a un autogol, l’altra rete gialloblù è stata di Allegri). La squadra di Costoli scivola così al 4° posto, con i play-off praticamente in tasca a livello di piazzamento, ma che dovranno essere confermati nelle ultime 3 giornate evitando che il distacco tra il terzo e il secondo posto salga a 10 o più lunghezze (in questo caso sarebbe promossa direttamente anche la seconda). Adesso è di 9 punti. Bella cinquina invece per il Marcialla City sul campo del Firenze Nord. Mattatore della gara Andrea Cirri, autore di una tripletta, mentre le altre marcature certaldesi sono state siglate con un autogol in avvio e da Giordano su rigore nel finale con le due squadre in dieci. Pari a reti bianche interno per il Lazzeretto col San Vincenzo a Torri, mentre un gol di bomber Cissè non basta al Serravalle, che colpisce anche una traversa, contro la quotata Sestoese, lasi impone per 3-1 a Monterappoli. Prossimo turno: sabato alle 15 Marcialla-Quinto, domenica alle 15.30 al Brandani di Montelupo Capraia-Lazzeretto e lunedì alle 20.30 a San Piero a Ponti Atletico Esperia-Serravalle.