Terza Categoria: il programma. Il Paperiino a casa del Bgv Soccer. Tobbiana-Prato Sport promette emozioni

La quindicesima giornata del campionato di Terza Categoria si chiuderà con l’ormai tradizionale posticipo del lunedì (alle 20,30) che metterà di fronte a San Piero a Ponti l’Atletico Esperia quinta forza del raggruppamento ed il Firenze Nord. Ma il turno prenderà il via domani e considerando che il Tobbiana primo della classe giocherà domani alle 14,30 (ricevendo al Don Aiazzi il Prato Sport) la Polisportiva Carraia potrebbe centrare l’aggancio, almeno per ventiquattr’ore.

Perché le partite inizieranno oggi pomeriggio, come di consueto e l’incontro di cartello è senz’altro quello del Canovai di Vaiano con fischio d’inizio alle 15: il Carraia può come detto (ri)prendersi almeno temporaneamente la vetta della graduatoria, ma per farlo dovrà obbligatoriamente fare risultato pieno nella tana di un Las Vegas in piena corsa per i playoff e desideroso di tornare a macinare vittorie al più presto.

Occhio a La Libertà Viaccia, che a fari spenti e senza sbagliare le ultime partite è riuscita a risalire la china e ad arrampicarsi sino alla terza posizione (a pari merito con il San Lorenzo): gli uomini di mister Sensi possono conquistare il quarto successo di fila, in quanto partiranno indubbiamente con i favori del pronostico nella gara di Usella contro La Briglia fanalino di coda del gruppo (che continuerà tuttavia a vendere cara la pelle, dando il 110%).

E tornando alle 15, Polisportiva Bacchereto – Eureka mette di fronte due compagini determinate a fare un salto in avanti. Dopo aver ricordato anche Prato Nord U21 – Sporting Casini (programmata al Galleni per le 18,30 odierne, ma valida come diciassettesima giornata del campionato di Pistoia) ci ci sono i posticipi della domenica: detto di Tobbiana – Prato Sport, è San Lorenzo – Carmignano (alle 15) il confronto da tenere d’occhio, poiché vincendo per i campigiani si aprirebbero prospettive interessanti.

A quel punto avranno già preso il via (alle 14,30) anche Colonnata – CDP Vaianese e BGV Soccer – Paperino San Giorgio: il conto alla rovescia può dunque partire a tutti gli effetti, giunti a questo punto.