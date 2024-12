Terza categoria: il punto sui campionati dopo la 9ª giornata. Bargecchia e Stiava sugli scudi. Nel girone apuano perde la capolista SalaVetitia

Nel girone B di Lucca continua il testa a testa in vetta fra Sant’Alessio e Vorno. Quest’ultima, con un gol su rigore (dubbio) del solito Manuel Pera (già al 6° gol in 4 gare!) batte 1-0 il Lido di Camaiore. In questa 9ª giornata vincono invece le massarosesi Bargecchia e Stiava: i collinari espugnano 2-0 il campo del Real Borgo Pittini grazie alle reti di Francesco Lo Monaco ed Edoardo Ansani; i gialloblù fanno valere la legge del “Martellini“ battendo 2-1 il BioAcqua AV Le Case coi gol di Cecchini e Patalani. Gli altri risultati: Lammari-Sant’Alessio 1-2; Traversagna-Galleno 0-0; Veneri-Marginone 2-2; Villa Basilica-Spianate 1-0.

Nel girone unico di Massa Carrara fa rumore la sconfitta della capolista (rimasta comunque tale) SalaVetitia Seravezza che nel posticipo del lunedì cade 4-2 sul campo del Don Bosco Fossone (ora balzato al 2° posto) non bastandogli le reti di Leonardo Benetti e Gianluca Lo Grasso. Nell’altro "monday-night" della 9ª il Retignano perde 3-1 sul campo dell’Attuoni Avenza facendosi rimontare dopo il vantaggio a firma Giuliano Oprita. Sabato c’era stato il pari dello Sporting Forte dei Marmi (che ora saluta Barbetti, destinato al Follo in Promozione ligure): un 2-2 di rimonta con la San Marco Luni (reti nerazzurre di Evangelisti e Cacioppo). Altra brutta sconfitta dello Sporting Marina, piegato 6-1 dalla Gragnolese: il gol della bandiera pietrasantino è di Giorgio Cozzani. Vince di cortomuso 1-0 la Montagna Seravezzina col Cinquale grazie al gol di Michele Giovannetti. Altri risultati: Monti-Fosdinovo 1-1; Podenzana-Spartak Apuane 1-3.