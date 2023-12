Terza categoria. Il punto sui campionati. E stasera in campo

Terza categoria senza sosta. Dopo il weekend lungo di partite, nel girone B di Lucca si tornerà in campo anche oggi col recupero integrale della 5ª giornata che venne rinviata un mese fa per il maltempo: stasera si giocheranno Retignano-Morianese, Stiava-Vorno, Bargecchia-San Lorenzo e Spianate-Sporting Forte dei Marmi. Intanto sabato scorso proprio la seconda della classe (... che ora potenzialmente potrebbe andare prima da sola) Sporting Forte non ha giocato a casa Trebesto (gara rinviata a data da destinarsi per impraticabilità di campo) mentre lo Stiava ha vinto 2-0 col Sant’Alessio (decisivi al “Martellini“ i gol di Andrea Aquilante e ’Tito’ Cinquini), il Bargecchia ha pareggiato 0-0 col Veneri mentre il Retignano ha perso 1-0 a Spianate. I risultati delle altre gare della 9ª giornata: il big-match Valfreddana-Morianese è finito pari 0-0, poi Farneta-FolgorSegromigno Piano 0-2, Aquila Sant’Anna-Vorno 1-5, Atletico Marginone-San Lorenzo 1-2.

La classifica (dopo 8 gare giocate): Morianese 20; Vorno e Folgore Segromigno 19; Sporting Forte* 18; Valfreddana 17; Spianate e Stiava 12; San Lorenzo 11; Farneta 10; Sant’Anna 9; Atl. Marginone 8; Retignano e Veneri 7; Trebesto* e Bargecchia 4; Sant’Alessio 1. (*una gara meno)

Girone apuano. Qui la 9ª giornata per le versiliesi ha sorriso solo al SalaVetitia Seravezza FC che rifila un 5-2 a domicilio al Vallizeri con le firme di Di Clemente su rigore, capitan Soldani, Pardini, Landi e Tedeschi. Sconfitta amara per la Montagna Seravezzina che perde 1-0 col Monti sul terreno amico di Minazzana nel turno in cui perde in casa pure la capolista Dalla Romagnano. Nel posticipo del lunedì disafatta (2-6) dello Sporting Marina con la Gragnolese. I risultati delle altre: Podenzana-Attuoni Avenza 1-4; Spartak Apuane-Don Bosco Fossone 0-0; Tirrenia-Marina di Massa 5-2; Dallas Romagnano-Pontremoli 0-1; riposava il Fosdinovo.

La classifica (dopo 8 turni fatti): Dallas Romagnano* 18; Seravezza FC* e Montagna* 16; Monti 15; Gragnolese* e Pontremoli 14; Don Bosco Fossone* 12; Attuoni* 11; Marina di Massa 10; Fosdinovo* 9; Tirrenia e Sp. Apuane 8; Vallizeri 5; Podenzana* e Sp. Marina 1. (*han già riposato)