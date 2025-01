Terza categoria: il punto sui campionati. Bargecchia-Lido è 1-1. Il SalaVetitia va in fuga

In Terza categoria si è giocata la seconda giornata di ritorno nei due gironi che coinvolgono le squadre versiliesi. In vetta ci sono sempre Vorno da una parte (nella lotta punto a punto col Sant’Alessio) e SalaVetitia Seravezza dall’altra (che è in fuga).

Girone B di Lucca. Il piatto forte della 15ª giornata era il derby versiliese a “Le Colline“ dove sabato si sono affrontate Bargecchia e Lido di Camaiore. Il match ha offerto diverse situazioni da gol ed è finito in parità 1-1 col vantaggio bargecchino firmato dall’"Usignolo" Andrea Rosi con una gran botta di destro all’incrocio opposto mentre la replica lidese è arrivata nella ripresa col pallonetto di Marzio Luisotti. Il Bargecchia è rimasto in 10 contro 11 un avvio di secondo tempo per il discusso rosso diretto a Bernardini. Successo esterno dello Stiava che espugna 1-0 il campo del Real Borgo Pittini massimizzando il gol-partita di Michele Bertuccelli in tap-in a 10 minuti dalla fine.

I risultati delle altre partite: Veneri-Vorno 0-1; Sant’Alessio-Spianate 5-2; BioAcqua AV Le Case-Villa Basilica 3-2; Atletico Marginone-Galleno 2-0; Lammari-Traversagna 1-0.

Girone di Massa Carrara. Prosegue nella sua striscia vincente la corazzata campione in carica che è in vetta a +6 sul Monti che vincendo lo scontro diretto ha sorpassato al secondo posto il Don Bosco Fossone. Nel posticipo del lunedì sera il SalaVetitia Seravezza ha fatto il blitz sul campo della Virtus San Marco Luni imponendosi 4-1 con la doppietta del solito Federico Tosi ed i sigilli di Gianmarco Landi e Gianluca Tedeschi. Successo pure per lo Sporting Forte dei Marmi che batte 3-1 l’Attuoni Avenza col gol sblocca-partita di Ambrosi e la doppietta di Jacopo Salini. Pareggi per la Montagna Seravezzina (2-2 in casa col Podenzana nell’anticipo del venredì sera, segnando con Michele Giovannini e Federico Tarabella) e per lo Sporting Marina (0-0 a Fosdinovo). Incappa in un’altra brutta sconfitta il Retignano che perde 4-1 col Cinquale. Gli altri risultati: Monti-Don Bosco Fossone 2-0; Spartak Apuane-Gragnolese 4-2.