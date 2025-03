Terza categoria. Il SalaVetitia ora è lanciato nella fuga buona

In Terza categoria il maltempo l’ha fatta da padrone anche nell’ultimo weekend, per il secondo sabato di fila. Intanto però, mentre nel girone B di Lucca al Vorno manca solo un punto per la matematica vittoria del campionato quando siamo a tre giornate dalla fine della regular season, nel girone unico di Massa Carrara c’è un SalaVetitia Seravezza rilanciatosi in fuga... e adesso forse è quella buona.

Nel girone lucchese il programma prevedeva di recuperare le cinque gare della 23ª giornata saltate lo scorso 15 marzo ma il meteo avverso ne ha fatte risaltare tre. Si è giocato però il big-match Vorno-Sant’Alessio che è stato vinto 4-1 in rimonta dalla capolista: ad avviarla il momentaneo 1-1 di bomber Manuel Pera (al suo 18° centro stagionale). Ha invece perso 3-2 sul campo dello Spianate il Lido di Camaiore, cui non bastano le reti di Andrea Pardini e del solito Marzio Luisotti (capocannoniere del torneo con i suoi ben 23 sigilli!). Ri-rinviate Traversagna-Atletico Marginone, Real Borgo Pittini-BioAcqua AV Le Case e Veneri-Lammari. A riposo avendo già giocato il sabato prima la 23ª giornata Stiava-Galleno (fu 4-1) e Villa Basilica-Bargecchia (2-1).

Nel girone apuano il SalaVetitia Seravezza ha giocato due volte in cinque giorni: venerdì sera nel 24° turno ha battuto lo Sporting Marina facendo suo il derby al “Buon Riposo“ con tennistico 6-0 firmato Silvestri, Soldani, Federico Tosi (doppietta per l’eterno bomber che va verso i 46 anni!), autorete di Bresciani e infine Lo Grasso; poi martedì sera nel recupero della 23ª giornata ha superato 2-1 a domicilio il Podenzana grazie ai gol di capitan Ramon D’Angina e di Gianluca Tedeschi. Così ora i verdazzurri sono a +5 sul Monti e a +6 sulla Don Bosco Fossone che però hanno una gara in meno dovendo recuperare la 24ª, giornata in cui come unica altra gara si è giocata solo Virtus San Marco Luni-Attuoni Avenza 2-0 lunedì sera. Saltate ben cinque sfide: Fosdinovo-Montagna Seravezzina, Monti-Podenzana, Retignano-Gragnolese, Spartak Apuane-Sporting Forte dei Marmi e Cinquale-Don Bosco Fossone.