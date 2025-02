Terza categoria. Il San Felice è sempre più in fuga: ora +11 sul Sarripoli

Il San Felice capolista ha sfogato il disappunto per non aver vinto la Coppa Pezzimenti nel migliore dei modi, battendo di misura il Montale Pol.90 Antares. Per un 5-0 che permette agli uomini di mister Borrelli di andare a +11 sul Sarripoli secondo, che ha tuttavia una gara in meno e che dovrà recuperare con la Ligacutiglianese nelle prossime settimane. Non sono insomma mancate le sorprese, nella ventiduesima giornata del campionato di Terza categoria, per quel che riguarda il girone di Pistoia. Iniziando dal Valenzatico: una doppietta di Quaranta ha fatto sì che i quarratini battessero il Ramini ed agguantassero in graduatoria proprio i rivali, in terza posizione.

Il Bottegone è quinto dopo l’1-1 sul campo del San Piero (Formato da una parte, Verdi dall’altra) mentre Capostrada e Sporting Lazzeretto risalgono dopo aver vinto rispettivamente per 3-2 contro l’Olmi e 2-0 contro l’Hitachi. Quest’ultima formazione, allenata da Michele Esterasi, ha però l’opportunità di riscattarsi subito, in quanto stasera alle 21 ospiterà lo Sporting Casini (sconfitto 1-2 dall’Olimpia Pistoiese nella scorsa giornata del torneo) nel match valido per il recupero della diciannovesima di campionato. Può infine festeggiare il Cerbaia, dopo il 4-2 pirotecnico rifilato ai pratesi del Prato Nord U21.

Poi ci sono le valdinievoline impegnate nel girone B del campionato di Lucca: bene tutto sommato il Bioacqua Alta Valdinievole, che pur non essendo riuscito ad andare oltre un pareggio a reti bianche con l’Atletico Marginone ha consolidato la terza posizione. Pollice alzato per il Veneri, dopo il 2-0 rifilato a domicilio al Lido di Camaiore.

Dovranno infine riscattarsi sia il Real Borgo Pittini che il Traversagna, battuti in trasferta rispettivamente dal Galleno (1-0) e dal Villa Basilica (4-2). La stagione sta insomma proseguendo a pieno ritmo e tra non molto sarà tempo di pensare al prossimo turno.

Giovanni Fiorentino