Terza Categoria. Il San Zaccaria allunga. Conselice e Voltanese balzano in vetta

Il San Zaccaria (nella foto Nicola Montanari Gatti), grazie ai gol di Bissi e Spazzoli, si impone 2-1 sui Coyotes Piangipane e resta solo in testa al girone A di Terza Categoria. Infatti, Giovecca e Marradese, sino a sabato in vetta con i biancorossi, vengono fermate rispettivamente da Saline Romagna (4-3), e dal Godo (1-1). In virtù di questi risultati, il San Zaccaria guida con 2 punti su Marradese e Saline Romagna. Nel girone B il quartetto di testa diventa una coppia: la Compagnia dell’Albero riposa e le Giovanili Santerno cadono 1-0 a Lugo. Restano in vetta Conselice (2-1 allo Sporting Castel Guelfo) e Real Voltanese che si impone 3-1 nello scontro al vertice col Bisanzio. Girone A: Junior Cervia-Wild Bagnara 4-2, Lido Adriano-Stella Azzurra 3-1, Marradese-Godo 1-1, Mordano Bubano-Lectron 2-0, Polisportiva Camerlona-Cral Mattei 0-0, San Zaccaria-Coyotes 2-1, Saline Romagna-Giovecca 4-3. Riposa: Atlas. Classifica: S. Zaccaria 9; Marradese, S. Romagna 7; M. Bubano, Giovecca 6; L. Adriano, J. Cervia, Pol. Camerlona, Atlas 4; Godo 2; E. Mattei, St. Azzurra, Lectron, W. Bagnara 1; Coyotes 0. Girone B: Biancanigo-Prada 0-0, Conselice-Sporting Castel Guelfo 2-1, Lugo-Giovanili Santerno 1-0, Real Voltanese-Bisanzio 3-1, Sporting Lugo-Porto Corsini 1-1, Ulisse&Penelope-Vatra 2-2, Villanova-Endas Monti 3-0. Riposa: Compagnia dell’Albero. Classifica: Conselice, R. Voltanese 7; Lugo, Villanova 6; Sp. Lugo 5; C. Albero, Giov. Santerno, Biancanigo 4; Bisanzio, Ulisse&Penelope 3; Vatra, Prada 2; P. Corsini, Sp. C. Guelfo 1; Monti 0.

u.b.