Terza Categoria. Il San Zaccaria vuole restare in vetta. Santerno col P.Corsini

Si avvia alla conclusione la stagione in Terza Categoria. In attesa dei verdetti che valgono le due promozioni dirette e l’accesso ai playoff. Nel girone A, conclusi i recuperi, il San Zaccaria del bomber Nicola Montanari Gatti (foto), autore di 14 gol in stagione, è in testa con 4 punti di vantaggio sulla Polisportiva Camerlona. La capolista in campo al "Comunale" di Mordano contro i locali, terz’ultimi, invece l’immediata inseguitrice se la vedrà, a Montaletto, contro le Saline Romagna. Più lontane dalla capolista Marradese e Godo che però hanno già riposato.

Nel girone B, il Lugo guarda tutti dall’alto in basso e farà visita a Ulisse&Penelope del bomber Gaggini (13 gol) ma deve ancora riposare mentre si sono già fermate le rivali più vicine: la Real Voltanese che ha 3 punti in meno – domani contro l’ostica Compagnia dell’Albero – e la Giovanili Santerno, a -5 dalla vetta e ospite del Porto Corsini, fanalino di coda.

Programma Terza Categoria Ravenna (27ª giornata). Girone A (oggi, ore 14,30): Godo-Coyotes, Junior Cervia-Atlas, Lectron-E. Mattei, Marradese-Lido Adriano, Mordano Bubano-San Zaccaria, Saline Romagna-Pol. Camerlona, Wild Bagnara-Stella Azzurra. Riposa: Giovecca. Girone B (domani, ore 15,30): Biancanigo-Conselice, Bisanzio-Sporting Castel Guelfo, Porto Corsini-Giovanili Santerno, Prada-Endas Monti, Real Voltanese-Compagnia dell’Albero, Sporting Lugo-Villanova, Ulisse&Penelope-Lugo. Riposa: Vatra.

u.b.