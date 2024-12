TERZA CATEGORIA. Il Tobbiana va a trovare il Colonnata. Las Vegas-Bacchereto promette emozoni

Oggi prenderà il via il tredicesimo turno di campionato di Terza Categoria, con un programma che si concluderà con il posticipo del lunedì (che stavolta verrà sfidarsi alle 20,30 a San Piero a Ponti Atletico Esperia e CDP Vaianese). Si parte alle 14,30, quando il Tobbiana seconda forza del raggruppamento farà visita al Colonnata: per gli ospiti vincere è fondamentale, per sperare di riprendersi la vetta occupata dalla Polisportiva Carraia. Ecco, il Carraia capolista giocherà alle 15 a Castelnuovo, nella tana del Paperino San Giorgio. Alla stessa ora si disputeranno tutte le altre gare del sabato e l’attenzione andrà alla sfida a distanza fra Las Vegas e la Polisportiva Bacchereto, due compagini che stanno vivendo un ottimo momento di forma ed occupano in tandem la terza piazza della graduatoria. I vaianesi di mister Shehaj (reduci dal successo in coppa) riceveranno al Canovai il Firenze Nord e partono con i favori del pronostico. Idem dicesi per il Bacchereto impegnato a Seano nel derby con il Carmignano. Occhio all’Eureka, che ad Usella si cimenterà con il fanalino di coda La Briglia. E al San Lorenzo Campi Giovani, che attende il Prato Sport: aggiudicandosi l’intera posta in palio, per i campigiani si aprirebbero prospettive interessanti. Domani alle 15, al Chiavacci, La Libertà Viaccia proverà a regolare il BGV Soccer per non perdere terreno in attesa di recuperare la sfida saltata lunedì in segno di lutto per le vittime di Calenzano. Detto del posticipo, solita chiusura con i giovani del Prato Nord, che disputano il campionato di Pistoia: se la vedranno con il Bottegone.

Giovanni Fiorentino