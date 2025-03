Terza Categoria. Impresa Duccio Dini. Fermata la capolista

Ventiseiesima giornata nel campionato, ripreso dopo lo stop per il maltempo. Nel Girone A la capolista Capraia perde per 1-0 sul campo della Duccio Dini, però mantiene quattro punti di vantaggio sul San Polo, che ha riposato. Completano il quadro la vittoria casalinga del Real Peretola (2-1 sul Malmantile), i successi in trasferta di Euro Calcio Firenze (2-0 sul campo del San Paolino Caritas), Quinto (1-0 sul campo del Serravalle) e Cortenuova (1-0 a Calenzano), e i pareggi in Scandicci San Giusto Academy-Marcialla City (0-0) e Atletico Valdipesa-San Vincenzo a Torri (3-3).

Nel Girone B tre squadre si confermano al comando con 53 punti: vincono in casa il Pian di San Bartolo (2-0 sul San Michele) e la Floriagafir Bellariva (3-1 sullo Scarperia), mentre la Leccese si impone per 4-1 sul campo della San Salvi Sancat. Nelle altre gare vittorie casalinghe per Rignano (4-1 sulla Rontese), Londa (2-0 sul Cavallina) e Sestoese (4-2 sul Tosi); successo esterno per il Vaglia (1-0 alle Sieci). Ha riposato l’Atletico Impruneta.