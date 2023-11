Terza categoria: in classifica comanda SEMPRE il dallas romagnano. Prima vittoria per il ValliZeri che travolge l’Attuoni. Tripletta di Petacchi

ValliZeri

VALLIZERI: Gavelotti, Kadiu, Bertolini (76’ Ferrari), Venuti, Sadiq, El Attifi, Es Saharoui, Bernieri, Bongiorni, Agrida (89’ El Khir), Petacchi. A disp. Nouiti, Cenko, Ginesi, All. Albareni.

ATTUONI: Tovani, Mazzolini, Dell’Amico (56’ Lazzaro), Guidelli, Corsi, Rossi, Tortelli, Andreani, Luccetti, Marinari (77’ Giuliani), Orlandi. All. Tinfena.

Arbitro: Claudia Cella di Carrara.

Marcatori: 11’ Tortelli, 16’ rig. 58’, 88’ Petacchi, 92’ El Khir.

Note: espulsi 66’ Orlandi, 72’ Andreani.

COLORETTA – Primi tre punti in campionato per il ValliZeri, che ben figura contro l’Attuoni Avenza imponendosi per 4-1 al termine di un match che non ha certo fatto annoiare gli spettatori presenti al ’Tolaro’. Ad aprire le danze è stata la formazione ospite, che al 10’ trova il vantaggio con Tortelli. Immediata la reazione dei padroni di casa che appena 5 minuti dopo conquistano un calcio di rigore a seguito di un fallo di Andreani, ammonito nell’occasione. Sul dischetto va Petacchi, che non sbaglia. Il secondo tempo è tutto a tinte biancazzurre con Petacchi che trova prima la doppietta e poi il tris personale. Da segnalare, nel frattempo, le espulsioni di Orlandi, per doppia ammonizione, e di Andreani per un colpo a un avversario a terra a palla lontana. Attuoni in 9 a 20 minuti dal termine. Al 92’ El Khir trova anche il colpo del 4-1. Una boccata d’ossigeno, dunque, per il ValliZeri che sale a 5 punti in classifica superando lo Spartak Apuane, prossimo avversario dell’Attuoni che invece si ferma a quota 8.

Classifica: Dallas Romagnano 15; Montagna Seravezzina 13; Gragnolese 11; Marina di Massa e Salavetitia Seravezza 10; Monti 9; Pontremoli e Attuoni 8; Icf Fosdinovo 6; Tirrenia, Don Bosco e ValliZeri 5: Spartak Apuane 4: Sporting Marina e Podenzana 1.