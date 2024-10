Terza categoria: in Coppa avanti le seravezzine. Oggi il campionato con le 8 versiliesi in campo La Versilia torna in campo dopo la Coppa provinciale con vittorie e passaggi del turno. Si apre la 3ª giornata nei due gironi di Lucca e Massa Carrara, con 8 squadre in campo. Focus sulle partite in programma oggi.