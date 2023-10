Terza categoria. In programma il "testa-coda» tra il Paganico e il Capalbio

Sesta di campionato in Terza categoria con il "testa-coda" tra la capolista Paganico e il fanalino di coda Capalbio. Il team di Amedei, che ha agganciato il Ribolla, quest’anno punta al salto di categoria e per il Capalbio, almeno sulla carta, non ci dovrebbe essere chance. Il Ribolla di Galeotti, dopo aver perso l’imbattibilità proverà a riscattarsi in casa contro il Semproniano. In ottica playoff la Virtus Amiata attende lo Sticciano, coi favori del pronostico mentre ci sarà anche un match interessante come quello tra San Quirico e Scansano, dove i padroni di casa proveranno a incamerare i tre punti. Orbetello Scalo-Braccagni invece si prospetta come una gara da tripla. Idem Civitella-Batignano. Il programma: Alta Maremma-Atletico Grosseto, Capalbio-Paganico, Civitella-Batignano, Orbetello Scalo-Braccagni, Ribolla-Semproniano, San Quirico-Scansano, Virtus Amiata-Sticciano. Riposa Pitigliano.