Terza categoria: la 23ª giornata di campionato è stata condizionata dal maltempo con tante partite rinviate. Lo Stiava cala il poker, il derby va al Marina

È stata una giornata di Terza categoria fortemente condizionata dal maltempo, dai campi pesanti e dai tanti rinvii di gare.

Nel girone B di Lucca si sono giocate soltanto due partite. Quella dello Stiava e quella del Bargecchia. I gialloblù di Davide Ricci hanno vinto 4-1 contro il malcapitato Galleno fra le mura amiche del “Martellini“ sbloccando il punteggio subito in avvio con Alessio Vaselli, il quale poi si erge a gran protagonista del sabato stiavese segnando altre due reti per la tripletta personale con cui si porta letteralmente a casa il pallone. Dopo il 3-0 del primo tempo, ad inizio ripresa ecco il poker su rigore trasformato da Casotti. Poi ci sarà anche il gol della bandiera del Galleno. Il Bargecchia invece cade 2-1 a Villa Basilica: ai collinari non basta la rete di testa di Simone Buonaccorsi, che poi colpirà anche una traversa andando a centimetri dal 2-2. Rinviate tutte le altre cinque gare: il big-match di testa Vorno-Sant’Alessio, Traversagna-Atletico Marginone, Real Borgo Pittini-BioAcqua AV Le Case, Spianate-Lido di Camaiore e Veneri-Lammari.

Nel girone unico di Massa Carrara invece c’è un unico match rinviato: Podenzana-SalaVetitia Seravezza. Così il Monti balza provvisoriamente al comando a +1 sui verdazzurri seravezzini che però hanno una gara in meno da dover recuperare. Il Monti ha pareggiato 1-1 in via Versilia contro lo Sporting Forte dei Marmi. Finisce in parità 1-1 anche Gragnolese-Cinquale. Rotondo successo 3-0 della Dono Bosco Fossone sulla Virtus San Marco Luni. Poi c’erano ben tre "monday-night". Il posticipo sorride alla Montagna Seravezzina di Aldo Poggi che schianta 3-1 lo Spartak Apuane in rimonta grazie al gol di Tarabella e alla doppietta di Giovannini. Lunedì sera c’era pure il derby versiliese Sporting Marina-Retignano che è stato vinto 2-0 dai marinelli pietrasantini per effetto delle reti di Cipriani e di Riccò. Infine ha completato il quadro della 23ª giornata il successo 3-1 dell’Attuoni Avenza sul Fosdinovo. A tre turni dal termine della regular season tutto può ancora succedere nel girone apuano.