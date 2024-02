Terza Categoria - La decisione del giudice sportivo. Vittoria a tavolino per il Mezzano

Il giudice sportivo di Ravenna, l’avvocato Giacomo Valgimigli, ha sciolto la riserva menzionata nel comunicato numero 55 in merito alla partita del girone A di Terza Categoria, Mezzano-Bisanzio dello scorso 3 febbraio, terminata col risultato inatteso di 1-1. Inatteso per il secondo posto del Mezzano, opposto al Bisanzio, sistemato nelle retrovie della classifica. Il giudice ha esaminato il ricorso del Mezzano e l’ha ritenuto da accogliere, dando la vittoria a tavolino 3-0 allo stesso Mezzano, visto che il Bisanzio nella gara ha effettuato anche la sesta sostituzione di Mirco Raneri (foto Romagnasport), eccendente le cinque ammesse dal regolamento. Non è, ovviamente, configurabile l’errore tecnico, visto che non è l’arbitro a dover impedire un numero errato di cambi ma sono le società a doversi occupare del conteggio. Il Mezzano sale a 36 punti. Classifica Terza Categoria Girone A (17ª giornata): P. Marina 38; Mezzano 36; C. Albero 28; Atlas 26; Carpinello 25; Coyotes 22; Camerlona 21; J. Cervia 18; P. Corsini 16; S. Romagna 15; Mattei, Bisanzio 12; Monti 9.

u.b.