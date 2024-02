Terza categoria. La Valbisenzio scivola a sorpresa con il Bgv Soccer. Il San Giusto non he approfitta e fallisce l’aggancio

La capolista è caduta, ma ha ancora la possibilità di restare davanti in solitaria. Ma ha comunque limitato i danni, perché non tutte le inseguitrici sono riuscite ad approfittarne. E’ il punto sulla diciottesima giornata di Terza Categoria. Scivolone della Valbisenzio Academy: la prima della classe è caduta a sorpresa fra le mura amiche, con il Bgv Soccer impostosi 1-0. I ragazzi di Antonio Imbriano restano comunque al vertice e possono allungare di nuovo, visto che hanno una gara in meno rispetto ai rivali più prossimi: per farlo dovranno però aggiudicarsi il match di mercoledì contro Las Vegas. Il rammarico principale è piuttosto del San Giusto, che non è riuscito ad approfittare della giornata-no dei rivali per centrare l’aggancio momentaneo. E resta così in seconda posizione con tre punti di ritardo sulla Valbisenzio. La formazione di coach Trezza è caduta davanti al proprio pubblico per mano del Carmignano: Moretti ha illuso, Vurro ha firmato le reti del 2-1 finale a favore degli ospiti. Occhio però alla risalita de La Briglia Vaiano, che dopo l’1-0 esterno inflitto alla Polisportiva Naldi ha agguantato il terzo posto in graduatoria.

Ottimo "allenamento" per La Libertà Viaccia: il 3-1 interno contro l’Eurocalcio "B" non verrà conteggiato come di consueto ai fini della graduatoria, ma la squadra di mister Sensi conferma di attraversare un ottimo momento di forma e da questo successo può trarre ulteriore autostima per le prossime partite. Rivede inveve la luce il Paperino San Giorgio, dopo un periodo di appannamento: un acuto di Sanzo ha certificato l’1-0 casalingo contro il Tobbiana e regalato alla banda Betti l’intera posta in palio. Bacchereto – Las Vegas si è invece chiusa con un pareggio senza reti.

Può invece far festa a tutti gli effetti l’Eureka, che grazie ad un Hoxhaj in stato di grazia (tripletta) ha battuto il Colonnata con un 6-2 di stampo tennistico, riavvicinandosi alla parte sinistra della graduatoria. Al pari del Grignano del sindaco di Agliana Luca Benesperi: il 3-0 con cui i ragazzi di Nesi hanno sconfitto il Montepiano fanalino di coda del raggruppamento deve rappresentare un trampolino di (ri)lancio in vista delle prossime uscite. Per un campionato che si conferma sempre più competitivo e dall’esito incerto.

G. F.