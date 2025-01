Terza categoria. L’Alberese vince e allunga. Pareggi per Rispescia e Pitigliano

Il nuovo anno in Terza categoria si inaugura con la mini fuga dell’alberese che vince e sfrutta il fatto che dietro abbiano rallentato. La formazione di mister Lupo ha battuto 4-1 un Montiano in caduta libera da quando è stato mandato via mister Ercole. Dietro stecca il Pitigliano, costretto al pari casalingo dal Braccagni, mentre l’Alta Maremma è fermata dalla nebbia: la sfida con lo Sticciano verrà recuperata. Il Rispescia impatta in casa col Batignano, mentre un decimato Ribolla cede in casa col Capalbio.

La classifica: Alberese 32, Aurora Pitigliano 29, Alta Maremma 27, Rispescia 24, Capalbio 21, Ribolla 20, Batignano 18, Civitella 18, Montiano 17, Braccagni 15, Atl. Grosseto 2015 15, Polisportiva Scansano 14, Sticciano 7, Orbetello Scalo 6, Semproniano 6.