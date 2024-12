Terza categoria. L’Alta Maremma vince di misura. Tris dell’Alberese al Batignano

Vincono le prime due della classe e perde il Capalbio, così il Pitigliano si prende la terza posizione. La capolista soffre con lo Scansano ma alla fine ha la meglio e tiene la vetta del girone visto come dietro l’Alberese vince e convince. Il Capalbio cade inaspettatamente a Braccagni, così ne approfitta il Pitigliano che lo scavalca in classifica. Il Montiano, ancora senza tecnico, prosegue nel declino, pareggiano in casa con lo Sticciano. Delude il Ribolla di Ricca che pareggia 1-1 col fanalino di coda Orbetello Scalo: non proprio un buon inizio per il nuovo allenatore dei bianconeri dopo l’avvicendamento in panchina.

La classifica di Terza categoria: Alta Maremma 23, Alberese 22, Aurora Pitigliano 19, Capalbio 18, Montiano 17, Rispescia 14, Atletico Grosseto 2015 13, Civitella 12, Ribolla 11, Batignano Calcio 1946 11, Polisportiva Scansano 11, Braccagni 10, Sticciano 5, Semproniano 5, Orbetello Scalo 3.