Terza categoria. L’Aurora Pitigliano "batte» sei colpi: per mister Gaggi una rosa di pitiglianesi

Si è da poco conclusa la stagione calcistica di Terza categoria e alcune squadre stanno già lavorando per farsi trovare pronte ad agosto quando inizierà la preparazione atletica. Una di queste è senza dubbio l’Aurora Pitigliano, nobile decaduta che lo scorso anno ha concluso il proprio campionato senza riuscire neanche a qualificarsi per i playoff, che però è ripartita con grande slancio in questo inizio d’estate, mettendo a segno una serie di colpi fondamentali per la prossima stagione. Un campionato anonimo dei gialloblù quello scorso che nel finale di stagione avevano anche provato a cambiare guida tecnica, affidandosi a Vittorio Gaggi. Lo stesso tecnico è stato riconfermato sulla panchina pitiglianese e il prossimo anno potrà vantare su una rosa per tentare il salto di categoria. Infatti il direttore sportivo Giulio Zapponi si è già portato avanti col mercato andando a prendere Andrea Castra, Alessandro Mosci, Emiliano Baldelli, Francesco Doganieri, Samuele Crosta e Diego Vignoli. Tutti giocatori di Pitigliano che lo scorso anno giocavano in altre società di categoria superiore e che ora formeranno una rosa con cui Gaggi potrà puntare ai piani alti della Terza categoria. Nelle prossime settimane però non è escluso che la società torni sul mercato per puntellare ancora maggiormente la rosa a disposizione di Gaggi così che il Pitigliano possa presentarsi al meglio al via del campionato di Terza categoria.