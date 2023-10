Terza categoria. Le prime della classe in campo domani

La sesta giornata di Terza Categoria potrebbe già dare qualche indicazione sulle squadre in lotta per il vertice. A partire dalle due prime della classe, impegnate nei posticipi della domenica, per una coppia che è in ogni caso destinata a separarsi: il San Giusto giocherà alle 14,30 nella tana della seconda squadra dell’Eurocalcio, per un match che come di consueto non verrà conteggiato. E la Valbisenzio Academy potrebbe temporaneamente andare in fuga, a parte di battere fra le mura amiche il Carmignano. I valbisentini giocheranno conoscendo già i risultati delle altre principali rivali, ovvero Polisportiva Naldi, La Briglia Vaiano e Paperino San Giorgio, che hanno un solo punto di ritardo dalla vetta della classifica e scenderanno in campo oggi. Il PSG affronterà in trasferta il Bacchereto alle 15, mentre la Naldi riceverà il Tobbiana alla medesima ora. E La Briglia dovrà dare il massimo a Tavola contro l’Eureka. Alle 15.30 odierne, mister Albert Shehaj debutterà sulla panchina de Las Vegas, a casa del Grignano. Il resto del programma di domani vede opporsi Colonnata e Montepiano, mentre La Libertà Viaccia sfida il BGV Soccer.