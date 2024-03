Terza categoria. Lo Sporting Forte ospita il Bargecchia nel derby di giornata

In Terza categoria oggi in campo per la 22ª giornata (7ª di ritorno). Nel girone B di Lucca spicca il derby Sporting Forte dei Marmi-Bargecchia alle 14.30 in via Versilia. Fuori casa alle 15 lo Stiava (contro la capolista in fuga Morianese) ed il Retignano (a Carignano col Sant’Alessio). La classifica: Morianese 55; Valfreddana e Vorno 47; Folgor Segromigno 46; Sporting Forte 44; ; Stiava e San Lorenzo 31; Aquila Sant’Anna 29; Atletico Marginone 25; Farneta 23; Spianate 22; Bargecchia e Trebesto 20; Veneri 18; Retignano 12; Sant’Alessio 3.

Il girone apuano si è aperto ieri con l’anticipo Seravezza FC-Gragnolese. Riposa la Montagna Seravezzina. Posticipa lunedì sera lo Sporting Marina a Fossone con la Don Bosco. La classifica: Seravezza FC* 49; Dallas Romagnano* 40; Montagna 39; Gragnolese 36; Attuoni Avenza* 35; Spartak Apuane 33; Pontremoli e Monti 31; D.B. Fossone* 29; Fosdinovo 26; Marina di Massa 22; Vallizeri 20; Tirrenia* 19; Podenzana* 7; Sporting Marina 1. (* già riposato)