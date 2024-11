Terza categoria. Male il San Zaccaria. Atlas a reti bianche. Ko il Cral Mattei

Ancora un cambio della guardia – in attesa del turno di recupero di domani sera – in testa al girone A di Terza Categoria: il San Zaccaria cade 2-0 a Marradi mentre l’Atlas di Salvatore Miroddi (in foto) non va oltre lo 0-0 contro il Wild Bagnara. Ne approfitta così il Giovecca che regola 1-0 (gol di Martini nel recupero) il Cral Mattei e vola in testa da solo. Nel girone B, invece, resta sola al comando la Compagnia dell’Albero che vince 4-1 in casa del Bisanzio. Terza Categoria (11ª giornata). Girone A: Giovecca-E. Mattei 1-0, Godo-Stella Azzurra 2-1, Junior Cervia-Lido Adriano 12-1, Lectron-Coyotes 2-3, Marradese-San Zaccaria 2-0, Mordano Bubano-Pol. Camerlona 1-2, Wild Bagnara-Atlas 0-0. Riposa: Saline Romagna. Classifica: Giovecca 22; S. Zaccaria 21; Atlas, Godo 10; Pol. Camerlona, Marradese 17; J. Cervia 16; M. Bubano 13; Coyotes 12; S. Romagna, W. Bagnara 11; St. Azzurra 8; L. Adriano 7; E. Mattei 4; Lectron 1. Girone B: Biancanigo-Villanova 1-0, Bisanzio-Compagnia dell’Albero 1-4, Porto Corsini-Monti 2-2, Prada-Sporting Castel Guelfo 2-1, Real Voltanese-Conselice 4-3, Sporting Lugo-Lugo 1-1, Vatra-Giovanili Santerno 0-0. Riposa: Ulisse&Penelope. Classifica: C. Albero 23; Lugo 21; Conselice 20; Giov. Santerno 18; Sp. Lugo, Biancanigo, R. Voltanese 16; Villanova 11; Ulisse&Penelope 9; Vatra 8; Prada, Bisanzio, P. Corsini 6; Sp. C. Guelfo 4; Monti 3.

u.b.